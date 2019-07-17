В США жестоко убили Instagram-модель

Жестокое убийство популярной Instagram-модели Бьянки Дэвинс произошло в городе Ютика в американском штате Нью-Йорк.
По предварительным данным, преступление совершил 21-летний поклонник девушки Брэндон Кларк. По одной из версий, молодые люди долгое время переписывались, а около двух месяцев встречались в реальной жизни.
Как пишет РЕН ТВ, интернет-звезда была убита 14 июля. Девушка возвращалась с концерта, когда преступник набросился на нее с ножом. После совершения убийства злоумышленник устроил ужасную фотосессию с Бьянкой и опубликовал снимки в соцсетях.
Перед задержанием мужчина пытался совершить самоубийство, но был обезврежен полицией. В результате преступника госпитализировали, а затем ему было предъявлено обвинение в убийстве. Многие пользователи Instagram были шокированы цинизмом преступления и продолжают выражать соболезнования семье погибшей.
Источник: Газета Известия
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