В США жестоко убили Instagram-модель

Жестокое убийство популярной Instagram-модели Бьянки Дэвинс произошло в городе Ютика в американском штате Нью-Йорк.

По предварительным данным, преступление совершил 21-летний поклонник девушки Брэндон Кларк. По одной из версий, молодые люди долгое время переписывались, а около двух месяцев встречались в реальной жизни.

Как пишет РЕН ТВ, интернет-звезда была убита 14 июля. Девушка возвращалась с концерта, когда преступник набросился на нее с ножом. После совершения убийства злоумышленник устроил ужасную фотосессию с Бьянкой и опубликовал снимки в соцсетях.

Перед задержанием мужчина пытался совершить самоубийство, но был обезврежен полицией. В результате преступника госпитализировали, а затем ему было предъявлено обвинение в убийстве. Многие пользователи Instagram были шокированы цинизмом преступления и продолжают выражать соболезнования семье погибшей.

Источник: Газета Известия