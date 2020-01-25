В США задержан рэпер YG по делу о грабеже

Полиция Лос-Анджелес задержала американского рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщил 24 января,портал TMZ.

Уточняется, что рано утром в пятницу, примерно в 04:00 по местному времени (15:00 мск), полиция нагрянула в дом музыканта с ордером на обыск. В результате 29-летний рэпер был задержан. Залог на его освобождение установлен в размере $250 тыс.

«YG застали врасплох <…> Он понятия не имеет, о чем говорят следователи. Нам не раскрыли никаких деталей дела», — сообщил журналистам адвокат артиста.

Кроме того, адвокат назвал подозрительным помещение музыканта под стражу за несколько дней до его выступления на премии Grammy, на котором тот планировал чествовать застреленного в 2019 году рэпера Nipsey Hussle.

В декабре суд в Нью-Йорке приговорил американского рэпера Даниэля Эрнандеса, выступающего под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69, к двум годам тюремного заключения за участие в вооруженной банде, применение огнестрельного оружия и торговлю наркотиками.

Источник: Газета Известия