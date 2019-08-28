В США задумали создать табачного гиганта

28 августа 2019     6
В США задумали создать табачного гиганта

Табачный производитель Philip Morris International (PMI) ведет переговоры о слиянии с крупнейшей табачной компанией Altria Group. В случае слияния, которое станет крупнейшим на рынке за последние три года, капитализация объединенного табачного гиганта превысит 210 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

Информацию о ведении переговоров Philip Morris подтвердила на своем сайте. Вместе с тем компания не дала гарантий, что обсуждения могут привести каким-либо договоренностям. Финансовые детали возможной сделки не раскрываются, но информации Bloomberg, вероятно, что она будет проведена путем обмена акциями.

Материалы по теме

00:01 — 26 августа 2018

При закрытии торгов капитализация PMI составляла около 121 миллиарда долларов, Altria — 88 миллиардов. Агентство указывает, что слияние может стать крупнейшим с 2016 года, когда корпорация AT&T объявила о покупке Time Warner: тогда объем сделки составил 81 миллиард долларов.

Philip Morris International выделилась в отдельную компанию в 2008 году, до этого она входила в состав Altria Group. После разделения Altria (владеет торговыми марками сигарет Marlboro, сигар Black & Mild и жевательных табаков Copenhagen и Skoal) сосредоточилась на продажах на внутреннем рынке, а PMI (в ее портфеле — L&M, Chesterfield, Philip Morris, Parliament, Bond Street и другие) — за рубежом.

Аналитики сочли возможное воссоединение ожидаемым. Как сообщает CNBC, на фоне глобальной кампании по борьбе с традиционным курением участники рынка ищут новые источники дохода, в том числе вкладывая средства в электронные сигареты и системы нагревания табака. Например, в конце 2018-го Altria диверсифицировала свой портфель за счет инвестиций в вейпинг и каннабис — она выкупила 45 процентов канадского производителя марихуаны Cronos Group. PMI в свою очередь вкладывает миллиарды долларов в продвижение IQOS, продукция уже представлена в 48 странах, по подсчетам производителя, в мире насчитывается порядка 11 миллионов пользователей устройств.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В США задумали создать табачного гиганта
В США задумали создать табачного гиганта

Табачный производитель Philip Morris International (PMI) ведет переговоры о слиянии с крупнейшей табачной компанией Altria Group. В случае слияния, которое …


Уровень воды в реке Амур превысил опасную отметку почти на 40 см
Уровень воды в реке Амур превысил опасную отметку почти на 40 см

Уровень воды в реке Амур поднялся в районе города Комсомольск-на-Амуре на 13 см за сутки и достиг 686 см, что …


США пообещали работать над возвращением России в G7
США пообещали работать над возвращением России в G7

Администрация США будет работать над возвращением России в формат G7. Об этом госсекретарь Майк Помпео рассказал в интервью Fox 59. …


Путин ответил на вопрос Эрдогана о покупке Су-57
Путин ответил на вопрос Эрдогана о покупке Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил заинтересованность в покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. …


«Мы видим конец западной гегемонии»: почему Макрон призвал пересмотреть отношения с Россией
«Мы видим конец западной гегемонии»: почему Макрон призвал пересмотреть отношения с Россией

Эммануэль Макрон заявил, что эпоха гегемонии Запада подходит к концу. Президент Франции отметил усиливающееся влияние РФ и Китая, призвав наладить …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты