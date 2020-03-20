В США запаниковали из-за цен на нефть

20 марта 2020     8
В США запаниковали из-за цен на нефть

В США кризис ударил по Техасу, который является главным нефтяным штатом страны. Руководители ряда американских нефтяных компаний запаниковали из-за низких цен на нефть и обратились к регулятору отрасли Техаса с просьбой сократить добычу сырья. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, какое решение примет регулятор, однако его сотрудники начали рассматривать предложение. Если ответ будет положительным, Техас сократит добычу нефти впервые с 1970-х годов.

Техас является крупнейшим нефтедобывающим штатом США. На его территории, а также на территории штата Нью-Мексико расположен Пермский бассейн, который является сердцем сланцевой индустрии Соединенных Штатов.

Стоимость нефти Brent 18 марта опускалась ниже 26 долларов за баррель и обновила минимум с 2003 года. Ранее Bloomberg пояснял, что добыча «сланца» в США рентабельна при цене 31 доллар за баррель только для четырех местных компаний. Для еще около 100 организаций такой уровень цен означает работы в убыток.

Источник: Лента.Ру

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