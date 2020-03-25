В США зарегистрировано более 700 случаев заражения COVID-19

25 марта 2020     19
В США зарегистрировано более 700 случаев заражения COVID-19

Число заразившихся COVID-19 в США во вторник 24 марта, по данным Университета Джонса Хопкинса на 18.47 (01.47 мск среды) достигло 53, 6 тысяч человек, скончались 703 человека.

Для сравнения, по данным на 15.00 понедельника, эти цифры составляли 41,7 тысячи и 573.

Несмотря на это администрация США хотела бы снять введенные из-за коронавируса ограничения на работу частного сектора страны к 12 апреля, заявил во вторник, 24 марта, президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Мне хотелось бы, чтобы страна (предприятия. — Ред.) открылась и была готова взяться за дело к Пасхе», — объяснил глава государства. Американский лидер также заявил о желании снять ограничения на связи США с внешним миром к этому сроку.

У посольства России в США нет данных о случаях заражения COVID-19 среди россиян в стране. Об этом во вторник заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов.

Источник: Газета Известия

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