В США застрелили организатора подрыва госпиталя с больными коронавирусом

26 марта 2020     16
В США застрелили организатора подрыва госпиталя с больными коронавирусом

Подозреваемый в организации подрыва в госпитале, где больные коронавирусом проходили лечение, был убит в результате перестрелки с представителями ФБР в американском штате Миссури. Об этом сообщает BBC со ссылкой на властей.

Перестрелка произошла после того, как вооруженные агенты бюро попытались арестовать 36-летнего мужчину Тимоти Ар Вилсона (Timothy R Wilson) в городе Белтон в рамках расследования дела о внутреннем терроризме.

По словам властей, подозреваемый хотел совершить преступление из-за своих расистских взглядов и недоверия правительству. Вилсон выбрал госпиталь в Белтоне в качестве объекта атаки не сразу; ранее он думал организовать нападение в мечети, синагоге или в школе, где учатся темнокожие студенты.

Выявить подозреваемого удалось благодаря слежке, которую агенты вели месяцами. Так они узнали о проявлениях ненависти на почве расы и религии Вилсона, и о том, что он мог быть потенциально опасным экстремистом.

25 марта сообщалось о еще одном происшествии в штате Миссури. Мужчина из города Уоррентон, облизавший товары в супермаркете, получил обвинения в террористической угрозе. В этот же день стало известно, что власти США будут приравнивать к терроризму угрозы и попытки намеренного инфицирования коронавирусом.

Источник: Лента.Ру

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