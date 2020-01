В США заявили о готовности вести переговоры по ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп все еще готов вести переговоры с представителями Ирана о пересмотре условий сделки по ядерной программе исламской республики. Об этом заявила старший советник главы Соединенных Штатов Кэллиэнн Конуэй в понедельник, 6 января.

Конуэй на вопрос журналистов ответила, что Трамп открыт к переговорам о пересмотре сделки. «Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна, то <…> конечно, абсолютно (Трамп готов к переговорам — ред.)», — цитирует помощника американского лидера ТАСС.

Трамп в свою очередь написал в своем Twitter: «У ИРАНА НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!»

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020