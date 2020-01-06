В США заявили о готовности вести переговоры по ядерной сделке с Ираном

6 января 2020     4
В США заявили о готовности вести переговоры по ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп все еще готов вести переговоры с представителями Ирана о пересмотре условий сделки по ядерной программе исламской республики. Об этом заявила старший советник главы Соединенных Штатов Кэллиэнн Конуэй в понедельник, 6 января.

Конуэй на вопрос журналистов ответила, что Трамп открыт к переговорам о пересмотре сделки. «Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна, то <…> конечно, абсолютно (Трамп готов к переговорам — ред.)», — цитирует помощника американского лидера ТАСС.

Трамп в свою очередь написал в своем Twitter: «У ИРАНА НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!»

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

Ранее 6 января в Евросоюзе заявили, что примут решение о возможном введении санкций против Ирана только после того, как МАГАТЭ оценит его действия в ядерной сфере.

5 января Тегеран отказался от последнего, ключевого ограничения в рамках ядерной сделки, касающегося количества центрифуг.

В декабре Иран ввел в строй второй контур реактора на тяжелой воде в Араке. В начале того же месяца Тегеран заявил об отсутствии намерения выходить из СВПД)по иранской ядерной программе.

В ноябре власти Ирана сообщили о начале четвертого этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Он начался с газификации центрифуг на объекте в Фордо, что запрещено сделкой. По словам президента страны Хасана Роухани, газификация прекратится, когда стороны сделки вернутся к исполнению своих обязательств.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Иран тогда отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Спасатели Севастополя обследовали все городские храмы и учреждения культуры
Спасатели Севастополя обследовали все городские храмы и учреждения культуры

В ночь с 6 на 7 января православные верующие отмечают один из самых больших церковных праздников – Рождество Христово. Традиционно, …


«Дети, инвалиды. Сироты, крепостные, холопы»
«Дети, инвалиды. Сироты, крепостные, холопы». Жириновский раздавал деньги всем желающим (ВИДЕО)

Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский решил лично поздравить россиян с Новым годом и раздал на Красной площади …


МИД России признал легитимным нового главу Нацассамблеи Венесуэлы
МИД России признал легитимным нового главу Нацассамблеи Венесуэлы

18:29 Россия считает законным избрание депутата Луиса Парра новым главой Национальной ассамблеи Венесуэлы вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Легитимная передача …


В США заявили о готовности вести переговоры по ядерной сделке с Ираном
В США заявили о готовности вести переговоры по ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп все еще готов вести переговоры с представителями Ирана о пересмотре условий сделки по ядерной программе исламской …


Автобусы до Херсонеса будут ходить до 03:00 7 января
Автобусы до Херсонеса будут ходить до 03:00 7 января

С 21:00 6 января до 03:00 7 января от поликлиники №2 по улице Ерошенко до Херсонеса будет курсировать автобусы малой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты