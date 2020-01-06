В США заявили о готовности вести переговоры по ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп все еще готов вести переговоры с представителями Ирана о пересмотре условий сделки по ядерной программе исламской республики. Об этом заявила старший советник главы Соединенных Штатов Кэллиэнн Конуэй в понедельник, 6 января.

Конуэй на вопрос журналистов ответила, что Трамп открыт к переговорам о пересмотре сделки. «Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна, то <…> конечно, абсолютно (Трамп готов к переговорам — ред.)», — цитирует помощника американского лидера ТАСС.

Трамп в свою очередь написал в своем Twitter: «У ИРАНА НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!»

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

Ранее 6 января в Евросоюзе заявили, что примут решение о возможном введении санкций против Ирана только после того, как МАГАТЭ оценит его действия в ядерной сфере.

5 января Тегеран отказался от последнего, ключевого ограничения в рамках ядерной сделки, касающегося количества центрифуг.

В декабре Иран ввел в строй второй контур реактора на тяжелой воде в Араке. В начале того же месяца Тегеран заявил об отсутствии намерения выходить из СВПД)по иранской ядерной программе.

В ноябре власти Ирана сообщили о начале четвертого этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Он начался с газификации центрифуг на объекте в Фордо, что запрещено сделкой. По словам президента страны Хасана Роухани, газификация прекратится, когда стороны сделки вернутся к исполнению своих обязательств.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Иран тогда отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

Источник: Газета Известия