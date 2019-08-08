В США заявили о готовности Трампа к переговорам с Ираном

8 августа 2019     15
В США заявили о готовности Трампа к переговорам с Ираном

Представитель Госдепартамента Морган Ортагус 8 августа заявила, что президент США Дональд Трамп готов провести переговоры с иранскими властями.

«Наше требование к аятолле (духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи — Ред.) и к Роухани (президент Ирана Хасан Роухани — Ред.) заключается в том, чтобы они тщательно подумали о том, как они терроризируют регион, и подумали над тем, чтобы прекратить это», — цитирует ее «РИА Новости».

Она отметила, если иранские власти хотят провести переговоры, то Трамп «ждет их звонка».

Отношения между Ираном и США обострились после решения американского президента Дональда Трампа в мае 2017 года разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

Американское правительство 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. А 1 августа стало известно, что Еврокомиссия продолжит сотрудничать с Зарифом несмотря на санкции США.

18 июля Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров. 19 июля госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.

Источник: Газета Известия

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