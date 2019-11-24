В США заявили о превосходстве ракетных комплексов РФ над американскими

Размещение Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и ракетных комплексов «Калибр» в Тихом океане обеспечит стране усиление влияния в регионе, пишет Military Watch Magazine в субботу, 23 ноября.

Издание уточняет, что российские ракетные комплексы положат конец господству США в Тихоокеанском регионе.

По мнению авторов материала, благодаря характеристикам, связанным с дальностью действия российских ракет, Тихий океан является перспективным направлением для их развертывания именно там.

Например, по дальности полета американский ракетный комплекс Harpoon уступает российскому аналогу «Калибр» более чем в два раза (280 км против 600 км), а по скорости — более чем в три раза (0,85 Маха против 3).

В то же время, гиперзвуковые ракеты «Циркон» вообще не имеют равных по дальности поражения в 1000 км и скоростью в 9 Махов. Соответственно, у американской системы противовоздушной обороны Aegis практически нет шансов перехватить российские ракеты.

Как сообщает Military Watch, использовать новое оружие сможет большинство российских кораблей и подводных лодок: пусковыми установками оснащаются как атомные крейсеры, так и небольшие корветы и фрегаты.

Кроме этого, Россия может продать свои ракеты или передать технологии их разработки Китаю, что вызывает особую тревогу властей США.

Если же Китай оснастит «Цирконами» или аналогичными им по характеристикам ракетами собственного производства китайский эсминец Type 055, способный нести больше крылатых ракет, чем любой другой в мире, то он получит значительное преимущество перед флотами США, Японии и НАТО.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» получит строящийся для Тихоокеанского флота России корвет «Гремящий».

Источник: Газета Известия