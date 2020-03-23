В США заявили о преимуществе украинских Т-80 над российскими

23 марта 2020     14
В США заявили о преимуществе украинских Т-80 над российскими

Танк Т-80 стал, пожалуй, самым быстрым и мощным из всех произведенных в СССР, но имел один недостаток, который Украине удалось устранить, пишет американский журнал The National Interest.

Издание отмечается, что в Т-80 впервые появился газотурбинный двигатель, благодаря которому боевая машина получила мощность в 1250 лошадиных сил.

«Согласно некоторым источникам, в случае войны с НАТО Т-80 смогут добраться до Ла-Манша менее чем за неделю – всего за пять дней», – говорится в материале.

Однако несмотря на скорость и маневренность Т-80, потреблял слишком много топлива, что могло создать логистические проблемы.

В итоге на украинских заводах совместно с российскими производственными мощностями была разработана другая версия Т-80 с более традиционным дизельным двигателем. Скорость танка немного упала, но топливная эффективность возросла.

«Эти украинские Т-80 продолжают обновляться и даже экспортироваться на Кипр и в Пакистан и составляют ключевую часть украинского вооружения», – говорится в материале.

Издание добавляет, что данные танки стоят на вооружении Украины и РФ, и модернизируются обеими странами.

22 марта сообщалось, что сразу два российских танка вошли в рейтинг лучших в мире. Эксперты высоко оценили возможности Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв».

Источник: Газета Известия

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