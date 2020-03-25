В США исчезли полмиллиона миллионеров

25 марта 2020     17
В США исчезли полмиллиона миллионеров

В США из-за сокращения личных состояний на фоне падения рынков исчезли полмиллиона миллионеров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследовательскую компанию Spectrem Group.

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По ее данным, на конец 2019 года в Соединенных Штатах насчитывалось 11 миллионов миллионеров. Однако в 2020 году с началом нового глобального экономического кризиса из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть состояния 500 тысяч человек из списка опустилось ниже шестизначной отметки. В результате они выбыли из американского рейтинга.

Ранее стало известно, что из-за падения мировых рынков 500 самых богатых людей планеты потеряли 1,3 триллиона долларов с начала 2020 года. Сумма эквивалентна 21,6 процента их совокупного состояния. Из-за кризиса в мире также остался только один ультрабогач — человек с личным состоянием свыше 100 миллиардов долларов. Им оказался основатель Amazon Джефф Безос. По состоянию на 24 марта 2020 года его личный капитал оценивается в 117 миллиардов долларов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и глава LVMH Бернар Арно, которые еще летом 2019 года вместе с Безосом входили в тройку единственных людей в истории с состоянием выше 100 миллиардов долларов, вылетели из списка. Сейчас их капиталы оцениваются в 89,5 миллиарда и 58,7 миллиарда долларов соответственно.

Источник: Лента.Ру

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