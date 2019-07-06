В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре

В одном из торговых центров американского штата Флорида произошел взрыв газа. Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.

ЧП произошло в торговом центре в населенном пункте Плантейшен, расположенном к северу от Майами. Взрыв был такой силы, что обломки здания разлетелись более чем на 90 м.

По данным ABC News, пострадали как минимум 20 человек, двое получили тяжелые травмы. Пожарные продолжают обследовать место происшествия. Полиция призвала граждан держаться подальше от места ЧП.

Ранее в нескольких округах американского штата Калифорния ввели режим ЧС из-за землетрясений. 6 июля там произошел подземный толчок магнитудой 7,1, ему предшествовало землетрясение магнитудой 6,4.

Источник: Газета Известия