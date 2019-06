В США мужчина попытался сорвать выступление кандидата в президенты

В США мужчина сорвал выступление кандидата на пост президента США, сенатора от Калифорнии Камалы Харрис. Об этом 1 июня сообщил портал CBS News.

Молодой человек выбежал на сцену во время выступления политика, отобрал у нее микрофон и кричал, что ему нужно озвучить по-настоящему хорошую идею. На помощь Харрис сразу же подоспели охранники и ее муж.

At the #BigIdeas @MoveOn festival moments ago — @KamalaHarris was on stage answering questions when a man jumped on stage and grabbed her microphone.

The senator came back out on stage to finish her speech about #EqualPay. pic.twitter.com/TtHLYSDUta

— Face The Nation (@FaceTheNation) 1 июня 2019 г.