В США назвали способ увеличить дальность Су-30СМ и Су-57

25 февраля 2020     14
В США назвали способ увеличить дальность Су-30СМ и Су-57

Объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД) может увеличить дальность применения российских истребителей, пишет в The National Interest обозреватель Чарли Гао.

В публикации американского журнала утверждается, что устойчивая к помехам и обладающая повышенной пропускной способностью российская ОСНОД, будучи интегрирована с военно-морскими и сухопутными системами, напоминает тактическую сеть обмена данными Link-16, используемую НАТО, а по предоставляемым возможностям может быть аналогична американской боевой информационной системе Cooperative Engagement Capability (CEC).

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00:08 — 9 августа 2018

Гао напоминает, что ОСНОД должны получить российские истребители Су-30СМ и Су-57.

В сентябре 2019 года начальник научно-технического центра предприятия «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер сообщил, что перспективные Су-57 получат ОСНОД с повышенной крипто- и помехозащитой.

Источник: Лента.Ру

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