В США назвали Украину «оккупантом российских территорий»

Представитель администрации США запутался во время пресс-конференции и заявил, что Украина оккупирует часть российских территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник комментировал предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. «Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны, включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей», — сказал он.

Журналисты уточнили у представителя администрации, что он хотел сказать. Чиновник пояснил, что оговорился. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты считают Крым украинской территорией, которая была незаконно оккупирована Россией.

Трамп и Зеленский встретятся 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Материалы по теме

00:01 — 17 августа

Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

В конце августа британская газета The Guardian опубликовала материал с репортажными фото, в числе которых оказался снимок, сделанный на фестивале «Таврида» в Крыму. В подписи к изображению редакция уточнила, что кадр сделан в России. Позже с сайта исчезло указание полуострова как российской территории.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года. Украина, США и страны Евросоюза называют присоединение полуострова оккупацией. Российская сторона считает, что были соблюдены все нормы международного права.

Источник: Лента.Ру