В США назвали ядерный удар по России смертельным для них самих

1 марта 2020     4
В США назвали ядерный удар по России смертельным для них самих

Безответный запуск 100 ядерных боеголовок по России стал бы разрушительным для США. Такое мнение в статье The Conversation выразил профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета.

Пирс отметил, что такой сценарий приведет к гибели самих американцев, так как после атаки в верхние слои атмосферы попадет опасный уровень сажи. Он спровоцирует глобальное похолодание и, как следствие, упадок сельского хозяйства. Поэтому даже безответная атака США на Россию и Китай может быть губительной для последней.

По подсчетам профессора Пирса, пуск 1 тыс. ядерных боеголовок с территории США приведет к гибели 140 тыс. американцев. Запуск 7 тыс. боеголовок приведет к голоду 5 млн человек.

28 февраля глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что создание системы противоракетной обороны (ПРО), предназначенной для защиты от России, нереализуемо с технической точки зрения, а также представляло бы угрозу для стратегической стабильности США.

13 февраля сообщалось, что НАТО собирается усовершенствовать систему ПРО, увеличить масштабы военных учений и расширить свой ядерный и ударный потенциал. По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, перечисленные меры являются ответом на развертывание Россией новейших крылатых ракет. При этом он отметил, что НАТО не заинтересовано возобновлять гонку вооружений с Москвой.

Источник: Газета Известия

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