В США назвали Huawei и ZTE угрозой безопасности страны

15 ноября 2019     4
В США назвали Huawei и ZTE угрозой безопасности страны

Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности США, доверять им нельзя. С таким заявлением выступил американский министр юстиции – генеральный прокурор Уильям Барр в своем письме председателю Федеральной комиссии по связи США Аджиту Паю.

22 ноября ФКС должна рассмотреть введение запрета для американских операторов беспроводной связи, работающих в сельской местности, на использование средства государственного фонда в $8,5 млрд для покупки оборудования производства Huawei и ZTE.

По мнению Барра, этим китайским компаниям доверять нельзя.

«В этот критически важный момент, пока мир решает, кому можно доверять, мы не должны давать понять, что Huawei и ZTE — это нечто иное, нежели угроза нашей коллективной безопасности», — цитирует чиновника ТАСС.

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

19 августа власти США дали 90 дней американским компаниям на завершение сотрудничества с Huawei.

Также США добавили в черный список из-за угрозы национальной безопасности еще 46 дочерних предприятий Huawei, после чего в нем фигурируют сама Huawei и более 100 ее компаний.

Источник: Газета Известия

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