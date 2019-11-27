В США неизвестный открыл стрельбу на парковке школы

27 ноября 2019     17
В США неизвестный открыл стрельбу на парковке школы

В американском городе Ванкувер (штат Вашингтон) произошла стрельба на парковке местной начальной школы, в результате которой пострадали два человека, сообщил портал KXL.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 26 ноября, примерно в 15:15 по местному времени (03:15 мск 27 ноября) после окончания занятий.

Прибывшая по вызову полиция обнаружила на парковке двоих людей с огнестрельными ранениями, подозреваемый скрылся на автомобиле. Сотрудники офиса шерифа округа преследовали злоумышленника, пока тот не съехал на обочину и не покончил с собой.

Пострадавшие были госпитализированы, ученики и учителя школы не пострадали.

14 ноября в школе города Санта-Кларита один из учеников открыл огонь по другим школьникам. Два подростка умерли от полученных ранений, сам стрелок также скончался на следующий день.

Источник: Газета Известия

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