В США обвиненные в педофилии священники продолжили работать с детьми

В США продолжают работать с детьми священники, которые ранее обвинялись в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом 4 октября сообщило агенство Associated Press.

В опубликованном материале говорится более чем о полутора тысячах священнослужителей, которые по сей день продолжают работать в школах, медучреждениях и организациях, которые оказывают детям помощь.

«Они живут рядом с игровыми площадками и детскими садами. Они воспитывают и заботятся о детях», — говорит автор статьи.

Отмечается, что десятки этих людей свершали преступления после ухода из церкви. Обвинения в их отношении весьма разные: от хранения порнографии с участием детей, до неуместных разговоров и насильственных действий в отношении детей.

Издание также отмечает, что некоторые из них продолжают проявлять к детям нездоровый интерес несмотря на то, что находятся под надзором церкви и властей.

В конце 2018 года генеральная прокуратура американского штата Иллинойс в ходе своего расследования выявила около 700 случаев предполагаемых домогательств и сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны католических священников.

Источник: Газета Известия