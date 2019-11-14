В США обвинили Россию в геноциде Турцией армян

14 ноября 2019     21
В США обвинили Россию в геноциде Турцией армян

Массовое убийство османских армян в Восточной Анатолии в 1915 году проходило на фоне действий армянских революционных комитетов, которые «активно вступали в сговор с Российской империей, чтобы поднять восстание в тылу османской армии в поддержку российских наступлений», пишет в War on the Rocks профессор военной истории в отставке Университета морской пехоты (США) Эдвард Эриксон.

В публикации «Американская резолюция о геноциде армян противоречит истории» автор утверждает, что поддержка американской палатой представителей соответствующей резолюции «больше связана с авторитаризмом в Турции и вторжением в северо-восточную Сирию, удерживаемую курдами, чем с историей». «Нельзя привлекать к ответственности национальное государство за геноцид (и в этом случае Турецкая Республика еще не существовала)», — пишет профессор в отставке.

По его словам, существование централизованного плана убийства армян «остается горячо оспариваемым в научных кругах», а публичное отрицание геноцида может поставить крест на научной карьере. Автор признает, что преднамеренное убийство «тысячи армян» не вызывает сомнений. «Однако факты о том, кто были преступниками, и уровень, на котором принято решение об убийстве османских армян, являются обсуждаемым», — уверяет Эриксон.

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00:03 — 16 мая 2018

Автор пишет, что в настоящее время невозможно выяснить число погибших в 1915 году армян. «В отличие от доказательств, обнаруженных в результате расследования холокоста, в конце 2019 года не было достоверных документальных свидетельств, которые бы окончательно ответили на эти вопросы. Скорее, существует спекулятивная гипотеза, основанная на предположении, что корреляция равна причинности», — уверяет специалист.

В ноябре председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате резолюции о признании геноцида армян в Османской империи после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Геноцид армян Турцией официально признается более 30 странами мира, включая Россию.

Источник: Лента.Ру

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