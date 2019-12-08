В США обосновали предъявление импичмента Трампу

8 декабря 2019     15
В США обосновали предъявление импичмента Трампу

Демократическая партия США выпустила доклад по итогам слушаний об импичменте американского лидера Дональда Трампа. В документе демократы обосновали необходимость снятия главы Белого дома с занимаемой должности. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что претензии к Трампу укладываются в определение «тяжких преступлений и проступков», которые, согласно конституции, могут быть поводом для импичмента. Демократы обвинили американского лидера в злоупотреблении властными полномочиями и предательстве нации путем общения с иностранцами. «Любое из этих злоупотреблений общественным доверием само по себе является основанием для импичмента», — говорится в докладе.

Ранее демократы в конгрессе заявили, что Трамп воспользовался своими полномочиями, чтобы обеспечить вмешательство Украины в выборы в США в следующем году в своих интересах. По утверждению докладчиков, расследование раскрыло многомесячные попытки президента использовать свои полномочия для того, чтобы добиться иностранного вмешательства.

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Источник: Лента.Ру

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