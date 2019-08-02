В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет

2 августа 2019     17
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет

США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

«В связи с несоблюдением Россией условий договора министерство обороны приступило к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 2017 года», — говорится в сообщении. Отмечается, что программы разработок находятся на ранних стадиях, поскольку американская сторона «скрупулезно выполняла свои обязательства по ДРСМД».

Однако теперь разработка ракет продолжится «в полной мере в качестве разумного ответа на действия России», заявили в ведомстве.

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18:37 — 1 февраля

Ранее в МИД России указали, что Москва не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в регионах, если там не будет до этого размещено аналогичное американское вооружение.

2 августа действие ДРСМД официально прекратилось. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

Источник: Лента.Ру

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