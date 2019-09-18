В США объяснили провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему американские системы противоракетной обороны Patriot, находящиеся на вооружении Саудовская Аравии, не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам королевства.

По его словам, системы ПВО во всем мире работают «с переменным успехом».

«Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают (цели)», – цитирует госсекретаря «РИА Новости».

При этом Помпео в очередной раз обвинил в атаке Иран.

14 сентября по двум саудовским нефтяным объектам компании Saudi Aramco был нанесен удар. Согласно заявлению минобороны королевства, удар осуществлялся с помощью семи крылатых ракет и 18 беспилотников.

Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября.

Арабская коалиция и США обвинили в произошедшем Иран. Тегеран категорически отверг обвинения, отметив, недостаточность доказательства. При этом ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы движения «Ансар Алла».

Источник: Газета Известия