В США описали сценарий захвата Калининграда войсками НАТО

27 октября 2019     22
В США описали сценарий захвата Калининграда войсками НАТО

Американская неправительственная исследовательская организация The Jamestown Foundation («Джеймстаунский фонд») опубликовала доклад под названием How To Defend The Baltic States («Как защитить государства Балтики»).

Автор исследования, старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер в нем пишет, что Североатлантическому альянсу (НАТО) следует рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения.

Эксперт считает, что за счет наращивания американской и польской сухопутных военных группировок в регионе Россия якобы не выдержит натиск противника и потеряет контроль над территорией, передает «Газета.ру».

Предполагается, что потенциальная война будет нести исключительно региональный характер, поскольку эскалация конфликта «повлечет за собой массовые разрушения и жертвы среди гражданского населения».

При этом Хукер не называет конкретную причину, которая могла бы спровоцировать конфликт между Россией и НАТО в Прибалтике. Однако он выдвигает теорию, что у Москвы якобы есть планы на этот регион.

«Джеймстаунский фонд» — был основан в 1984 году. Организация создавалась для работы с перебежчиками, особенно из числа дипломатов и интеллектуалов, а также для их социальной интеграции в американское общество.

Основателями выступила группа чикагских бизнесменов совместно с представителями разведсообщества. В руководящий совет фонда входили бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский и бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси.

Своей миссией после распада СССР фонд называет «информирование и просвещение о событиях и тенденциях в тех обществах, которые стратегически или тактически важны для США и которые зачастую ограничивают доступ к такой информации».

В 2018 году издание Daily Star со ссылкой на «Джеймстаунский фонд» рассказало, что Запад тревожит перспектива возвращения российских военных баз на Кубу в качестве ответа на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В частности, исследователи предположили, что на Кубе может вновь открыться радиоэлектронный центр в Лурдесе, а также могут быть построены дополнительные базы. В Министерстве иностранных дел России тогда сравнили сообщение с ненаучной фантастикой.

Источник: Газета Известия

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