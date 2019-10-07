В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море

7 октября 2019     28
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море

Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море. Как пишет «РИА Новости» 7 октября, в документе говорится о необходимости сдерживания России в этом регионе с помощью размещения ПВО в Восточной Европе.

Так, авторы отмечают, что в последнее время Россия заметно модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе. В связи с этим, в документе предлагается развернуть системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы на территории Румынии и Болгарии.

Также предлагается расширить учения НАТО и содействовать наращиванию оборонного потенциала Украины и Грузии, пишет «Газета.ру».

При этом авторы отмечают, что не все страны Черноморского региона разделяют политику США и НАТО в отношении сдерживания «влияния» России, поэтому выработать единую западную стратегию будет непросто.

Москва неоднократно отмечала, что страны НАТО выдумывают «российскую угрозу» для наращивания сил вблизи РФ. В августе глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил о напряженной ситуации у западных границ страны, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров целью расширения альянса называл намерение «окружить Россию».

Источник: Газета Известия

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