В США организуют встречу Трампа с Лавровым

Во время визита в Вашингтон глава МИД России Сергей Лавров, возможно, встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил советник президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен, передает «Интерфакс», ссылаясь на американское телевидение.

«Вам придется подождать и посмотреть. Но я думаю, что есть вероятность, что это произойдет. Мы работаем над этим», — приводит агентство его ответ на вопрос о возможной встрече лидера США с главой МИД России.

Он отметил, что это вопрос «взаимности» — во время своего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, О’Брайен рассказал, что Трамп и Лавров в случае встречи обсудят вопрос контроля над вооружениями.

Встреча Помпео и Лаврова состоится в Вашингтоне 10 декабря. В Госдепартаменте США сообщили, что политики обсудят «широкий круг региональных и двусторонних вопросов».

Материалы по теме

00:01 — 16 мая

США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?

Помпео посещал Россию 14 мая и провел переговоры с главой МИД. Министр рассказал, что на встрече они обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, Сирии, Украине, Афганистане, а также иранскую ядерную программу. Лавров назвал переговоры «откровенными и полезными».

В ходе того же визита госсекретарь США провел переговоры с Владимиром Путиным. После встречи тот выразил надежду, что отношения Москвы и Вашингтона будут восстановлены.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру