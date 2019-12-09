В США организуют встречу Трампа с Лавровым

9 декабря 2019     12
В США организуют встречу Трампа с Лавровым

Во время визита в Вашингтон глава МИД России Сергей Лавров, возможно, встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил советник президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен, передает «Интерфакс», ссылаясь на американское телевидение.

«Вам придется подождать и посмотреть. Но я думаю, что есть вероятность, что это произойдет. Мы работаем над этим», — приводит агентство его ответ на вопрос о возможной встрече лидера США с главой МИД России.

Он отметил, что это вопрос «взаимности» — во время своего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, О’Брайен рассказал, что Трамп и Лавров в случае встречи обсудят вопрос контроля над вооружениями.

Встреча Помпео и Лаврова состоится в Вашингтоне 10 декабря. В Госдепартаменте США сообщили, что политики обсудят «широкий круг региональных и двусторонних вопросов».

Материалы по теме

00:01 — 16 мая

Дружба по расчету

США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?

Помпео посещал Россию 14 мая и провел переговоры с главой МИД. Министр рассказал, что на встрече они обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, Сирии, Украине, Афганистане, а также иранскую ядерную программу. Лавров назвал переговоры «откровенными и полезными».

В ходе того же визита госсекретарь США провел переговоры с Владимиром Путиным. После встречи тот выразил надежду, что отношения Москвы и Вашингтона будут восстановлены.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Где в Севастополе отключат свет 9 декабря
Где в Севастополе отключат свет 9 декабря

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов без электроэнергии останется поселок Сахарная Головка: улицы …


В США организуют встречу Трампа с Лавровым
В США организуют встречу Трампа с Лавровым

Во время визита в Вашингтон глава МИД России Сергей Лавров, возможно, встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил …


В России могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей
В России могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей

Минкомсвязи России и МВД РФ готовят новый бесплатный сервис, который позволит пользователям портала госуслуг оформлять электронный договор купли-продажи автомобилей. Об …


«Повального бегства не будет»: Свищёв об исполкоме WADA, поддержке Ласицкене и возможном оттоке спортсменов за рубеж
«Повального бегства не будет»: Свищёв об исполкоме WADA, поддержке Ласицкене и возможном оттоке спортсменов за рубеж

Российские спортсмены будут представлять свою страну на международной арене, несмотря на возможные санкции спортивных организаций. Об этом в интервью RT …


Дипломат попался на краже биографии Казановы
Дипломат попался на краже биографии Казановы

Посла Мексики в Аргентине Оскара Рикардо Валеро обвинили в краже книги с биографией Джакомо Казановы из книжного магазина. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты