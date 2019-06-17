В США отказали России в мировом господстве

17 июня 2019     4
В США отказали России в мировом господстве

Россия не сможет стать мировым лидером в области искусственного интеллекта (ИИ), пишет Defense Оne.

«Россия в конечном итоге потерпит неудачу в стремлении стать лидером в области ИИ из-за неспособности развивать культуру инноваций», — пишет американское издание.

Среди основных причин этого в Defense Оne видят повсеместную коррупцию, отсутствие защиты частной собственности и избыточный контроль со стороны органов государственной безопасности. «В России государство традиционно препятствовало свободному потоку знаний через свои границы, потому что Москва рассматривает неконтролируемое распространение информации как угрозу политической и национальной безопасности», — пишет издание.

В своей публикации Defense Оne отмечает, что советские и российские лидеры регулярно заявляли и заявляют о необходимости технологических прорывов, которые в реальности не совершаются. Так, издание вспоминает заявление президента России Владимира Путина о способе достижения мирового господства, сделанное в сентябре 2017 года, а опасения премьер-министра Дмитрия Медведева, предложившего создать Сколково с целью преодолеть растущий технологический разрыв страны с Западом, сравнивает с аналогичным предостережением первого заместителя министра обороны СССР Николая Огаркова, сделанном в 1983 году и впоследствии опубликованном на страницах The New York Times.

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