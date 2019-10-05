В США оценили новейшие Су-35С

Если новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 Москва, вероятно, рассматривает как будущую замену старых моделей самолетов, которая гарантирует России превосходство в воздухе, то Су-35С уже занял место одного из лучших самолетов ВКС, пишет The National Interest.

Американское издание отмечает, что Су-35С уже хорошо проявили себя в Сирии, а их пилоты отточили навыки во время борьбы с террористами.

«За исключением Су-57 , Су-35С является одним из самых совершенных российских военных самолетов <…> В качестве глубокой модернизации мощного советского Су-27, Су-35С может похвастаться обновленной авионикой (бортовой электроникой), новой облегченной рамой, возможностью векторной 3D-тяги и значительно расширенным набором вооружения», — говорится в статье.

Особое внимание автор материала уделяет крылатым ракетам «Калибр» и ракетам «Вымпел R-77» класса «воздух-воздух», которые стали отличным конкурентам американским AIM-120 AMRAAM.

В статье предполагается, что Су-35С был задуман как временное решение – модернизированный истребитель превосходства для поддержания ВКС, пока Су-57 не будет готов. Однако истребитель превзошел ожидания и может составить конкуренцию даже новейшему самолету пятого поколения.

В начале октября военные эксперты США оценили новый российский истребитель МиГ-35.

Источник: Газета Известия