В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

11 августа 2019     6
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Отмечается, что бомбардировщик поступит на службу в кратчайшие сроки, что «поразительно».

Так, аналитическое издание The National Interest пишет, что первый прототип ожидается в 2021–2022 годах.

«Первый полет запланирован на 2025–2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028–2029 годах», — говорится в материале.

При этом ПАК ДА является новым проектом с новыми концептуальными решениями. Среди них снижение «видимости» для радаров противника, а также улучшенная управляемость, отмечает издание.

В ноябре 2018 года стало известно, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Работа по модернизации и развитию уникального комплекса находится на особом контроле у президента РФ Владимира Путина.

В марте 2017 года компания «Туполев» создала первый в России макет новейшего бомбардировщика ПАК ДА в натуральную величину. Он выполнен по схеме «летающее крыло» (разновидность схемы «бесхвостка» с редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, несущее экипаж, все агрегаты и полезную нагрузку).

Ожидается, что первый опытный образец новейшего бомбардировщика поднимется в небо к 2025 году. Первые испытательные полеты были намечены на 2019–2020 годы. Однако из-за возобновления серийного выпуска Ту-160 создание бомбардировщика сдвинулось.

Источник: Газета Известия

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