В США планируют подготовить 150 млн вакцин от коронавируса к ноябрю

Пять крупных американских фармацевтических компаний рассчитывают к ноябрю подготовить 150 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом в пятницу, 15 февраля, заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

По его словам, фармацевтические фирмы сейчас занимаются проектом, сравнимым по масштабу с созданием ядерного оружия. Наварро подчеркнул, что воплощение замысла «потребует колоссальных усилий, исследований и разработок», передает Fox News.

Он добавил, что «многообещающим представляется» экспериментальное средство под названием Remdesivir. В Вашингтоне рассчитывают, что испытания и производство препарата будет возможно начать до середины марта.

Согласно последним данным, число жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае достигло 1523 человек. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2641 человек, число смертельных случаев выросло на 143.

Ранее сообщалось, что в Китае нашли действенный способ лечения от этой инфекции. Положительный эффект, по сведениям врачей, оказывает переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной COVID-19.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

Источник: Газета Известия