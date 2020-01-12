В США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»

В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны.

Проект подразумевал собой поставку в Советский Союз гидропланов в рамках ленд-лиза. Он был начат в 1943 году и продолжался до конца войны в статусе «совершенно секретно». За этот период СССР получил 160 гидропланов Nomad и Catalina.

Мероприятие было приурочено к трагедии 11 января 1975 года, когда в СССР вылетел гидроплан с советскими и канадскими летчиками. Вскоре после вылета воздушное судно потерпело крушение, погибли четыре пилота из Советского Союза и один канадец.

«Сотрудничество государств-участников антигитлеровской коалиции в рамках ленд-лиза и проект «Зебра» — наглядный образец атмосферы боевого братства, царившей в отношениях между нашими народами в те годы», — сказал во время выступления посол России в США Анатолий Антонов.

Российский дипломат отметил, что Россия всегда будет помнить помощь союзников, но напомнил, что именно СССР принял на себя основной удар фашистов.

«Они бросили на Восточный фронт три четверти своих войск. Народы Советского Союза заплатили за Победу огромную цену», — цитирует Антонова «РИА Новости».

Посол призвал бережно хранить историческую правду и сделать все, чтобы события Второй мировой никогда не повторились.

7 января сообщалось, что Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему».

Источник: Газета Известия