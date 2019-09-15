В США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана

15 сентября 2019     10
В США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана

Американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана. Об этом политик написал у себя в Twitter.

По его словам, для США пришло время обсудить атаку на иранские объекты, если Тегеран продолжит свои провокации или увеличит обогащение урана. Иран не изменит свое поведение, пока не столкнется с более реальными последствиями, например, атакой на свои нефтеперерабатывающие заводы, что могло бы сломить хребет режиму в Тегеране, полагает сенатор.

Поддержка Ираном хуситских повстанцев, напавших на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, — еще один пример того, как Тегеран сеет хаос на Ближнем Востоке, заявил Грэм.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран начал «беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей» и причастен к более чем ста нападениям на Саудовскую Аравию.

Утром 14 сентября случился пожар на объектах нефтяной компании Saudi Aramco. Власти сообщили, что возгорание началось после атаки дронов.

Источник: Лента.Ру

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