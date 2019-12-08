В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше

8 декабря 2019     10
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше

В случае захвата Россией Польши, Литвы, Латвии и Эстонии удержание данных территорий может сопровождаться демонстративным взрывом российской маломощной ядерной бомбы на польской границе, пишет Popular Mechanics.

«Взрыв послужил бы предупреждением о том, что Россия теперь готова использовать ядерное оружие для удержания завоеванных стран, заставляя НАТО выбирать между отступлением и использованием собственного ядерного оружия», — утверждается в публикации.

Таким образом в американском издании прокомментировали высказывание заместителя министра обороны США по вопросам политики Джона Руда, заявившего, что Соединенные Штаты нуждаются в ядерном оружии малой мощности, поскольку его применение для сдерживания противника якобы, согласно данным разведки, допускает Россия.

Журнал отмечает, что подобным оружием у Пентагона является перспективная боеголовка W76-2.

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Производство такого оружия в США началось в январе.

В июне 2018 года директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен рассказал, что W76-2 планируется создать на основе термоядерной боеголовки W76-1 удалением термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия), в результате чего от прежней боеголовки останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Источник: Лента.Ру

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