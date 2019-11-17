В США представили сценарий «захвата» Россией стран Прибалтики

Американские эксперты Центра анализа европейской политики (CEPA) представили сценарий, согласно которому Россия якобы может захватить Прибалтику.

В своем докладе аналитики заверили, что ахиллесовой пятой Европы является так называемый Сувалкский коридор, расположенный на границе Литвы и Польши.

По мнению экспертов, этот гипотетический сухопутный коридор длиной около 100 км Россия может использовать для выхода к Калининградской области.

В докладе отмечается, что войска и танки НАТО дислоцируются слишком далеко от возможного театра военных действий, а Россия расположила контингент в своем Западном военном округе, «всего в нескольких минутах езды по автотрассе и железной дороге до Сувалкского коридора».

«Чтобы соединить Калининградский анклав с Белоруссией через «коридор СК», Москве потребуется мобилизовать 25 батальонов, то есть 10 тыс. солдат. НАТО достаточно развернуть 17 батальонов, или менее 7 тыс. военных. Но численность войск не отражает реальное положение сторон», — приводит «РИА Новости» слова американских аналитиков.

По их мнению, у России будет преимущество в количестве танков, которые к тому же более мощные, чем американские боевые машины Skryker, дислоцированные в Европе.

При этом авторы подобных рассуждений указывают, что их воплощение в жизнь маловероятна и признают, что у России нет ни желания, ни планов завоевывать Прибалтику.

Российские эксперты в свою очередь отметили, что начало конфликта в Сувалкском коридоре – бредовый сценарий.

«Захват Сувалкского коридора Россией — это выдумка Прибалтики, которая всеми силами пытается заставить НАТО в нее поверить. Надо быть психически нездоровым, чтобы представить, как российские танки идут по узким сувалкским дорогам и извилистым лесам, отрезая Польшу и Литву от Европы», — заявил председатель совета ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

В октябре в США описали сценарий захвата Калининграда войсками НАТО.

Источник: Газета Известия