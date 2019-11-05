В США признали Россию лидером новой космической гонки

5 ноября 2019     16
В США признали Россию лидером новой космической гонки

Поправки в закон, согласно которому ВВС США должны прекратить использовать ракетные двигатели РД-180 к 31 декабря 2022 года, позволяют сохранить зависимость американской аэрокосмической отрасли от России на более долгий срок. Это решение раскритиковало издание The National Interest, считающее, что США должны как можно быстрее прекратить доминирование политического противника в космосе.

В настоящий момент ВВС США ищет альтернативы российским двигателям согласно второй фазе Программы национальной безопасности по космическому запуску NSSL (National Security Space Launch). Ожидается, что два новых поставщика будут выбраны в 2020 году. Среди возможных кандидатов называют United Launch Alliance, SpaceX, Blue Origin и Northrop Grumman.

Однако поправки позволяют покупателю выбрать иного поставщика, если замена РД-180 окажется не готова к 2022 году. В этом случае для выполнения миссий ВВС смогут использовать двигатели российского производства.

РД-180 разрабатывались и производились НПО «Энергомаш» в интересах американских заказчиков и используются на ракетах Atlas 5.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В горах пропала девочка из Подмосковья
В горах пропала девочка из Подмосковья

4 ноября тревожный звонок поступил севастопольским сотрудникам МЧС: на популярной у туристов тропе, местами проходящей по обрывистой местности, пропал ребенок. …


В Севастополе увеличат финансирование государственных СМИ
В Севастополе увеличат финансирование государственных СМИ

В проекте бюджета Севастополя на  2020 финансирование государственных СМИ увеличено в два раза по сравнению с этим годом. Общая сумма расходов составит …


Молодежь Севастополя попросила Развожаева создать арт-пространство
Молодежь Севастополя попросила Развожаева создать арт-пространство

Сообщать оперативнее о творческих событиях, которые происходят в городе, талантливая молодёжь Севастополя попросила главу региона. Михаил Развожаев встретился с теми, …


В этом летнем сезоне в Крым прилетело рекордное число пассажиров
В этом летнем сезоне в Крым прилетело рекордное число пассажиров

4,1 млн пассажиров обслужил международный аэропорт Симферополь с 31 марта по 26 октября. Это на 40,4 тысяч человек больше, чем …


В США признали Россию лидером новой космической гонки
В США признали Россию лидером новой космической гонки

Поправки в закон, согласно которому ВВС США должны прекратить использовать ракетные двигатели РД-180 к 31 декабря 2022 года, позволяют сохранить …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты