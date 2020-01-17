В США провели первую в новом году казнь

17 января 2020     16
В США провели первую в новом году казнь

В США провели первую в 2020 году казнь, передает телеканал аbc 25.

Смертельную инъекцию ввели 64-летнему мужчине по имени Джон Гарднер. Он совершил преступление в 2005 году, застрелив свою жену. После это он сознался в убийстве полиции.

Уточняется, что Гарднер избивал женщину, о чем та неоднократно рассказывала. Мужчина перед казнью просил прощения у убитой жены и родных.

Ранее в январе Пакистан отменил решение казнить бывшего президента. Высокий суд Лахора назвал неконституционным создание коллегии по рассмотрению дела бывшего президента и премьер-министра Пакистана Первеза Мушаррафа и отменил вынесенный ему ранее смертный приговор.

Источник: Лента.Ру

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