В США прошли акции протеста против миграционной политики Трампа

3 июля 2019     11
В США прошли акции протеста против миграционной политики Трампа

Акции протеста против миграционной политики американских властей прошли по всей территории США. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Одна из главных акций состоялась в Вашингтоне у Белого дома вечером 2 июля. Всего в сквере собралось несколько сотен человек.

Наибольшее недовольство у протестующих вызывает содержание детей нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Собравшиеся призывали не разлучать семьи и ликвидировать лагеря для детей.

С такими же требованиями прошли акции протестов еще в более чем 100 городах США. Беспорядков во время протестов замечено не было.

1 июля американский президент Дональд Трамп подписал законопроект, который предполагает выделение мигрантам на мексиканской границе гумпомощи в размере $4,6 млрд.

Ранее в июне правозащитники сообщили о тяжелых условиях в центре временного содержания в населенном пункте Клинт (штат Техас). По их словам, в этом центре содержатся 250 детей, включая младенцев. Вице-президент Майк Пенс назвал условия в лагере для мигрантов неприемлемыми, однако признал, что исправить ситуацию невозможно, пока конгрессмены не согласятся выделить больше средств на расширение зоны временного содержания.

25 июня американские СМИ сообщили, что трупы женщины, двух младенцев и ребенка дошкольного возраста нашли вблизи реки Рио-Гранде, недалеко от места, где проходит так называемая стена Трампа — ограждение на границе двух стран, призванное сдержать поток нелегальных мигрантов.

Источник: Газета Известия

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