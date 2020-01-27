В США прошли учения с участием вертолетов Ми-24

27 января 2020     1
В США прошли учения с участием вертолетов Ми-24

Военные США провели учения, в которых впервые задействовали два советских вертолета Ми-24 «Крокодил», пишет The Aviationist.

По данным издания, американские ВВС учились противодействовать советским машинам в ходе маневров на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном.

«Боевой вертолет Ми-24 находится на вооружении примерно 48 стран, некоторые из которых являются потенциальными противниками американских сил», — говорится в статье.

Издание отмечает, что ударный вертолет Ми-24 приобрел известность во время войны в Афганистане. При этом боевые машины продемонстрировали такую высокую эффективность, что американцам, которые в то время поддерживали партизан «Талибана» (организация запрещена в РФ) и Усаму бен Ладена, пришлось отправить для противодействия «Крокодилам» ракетные системы «Стингер».

О том, что военные США намерены задействовать в учениях Ми-24, стало известно в ноябре. Целью маневров называлось желание понять, какую угрозу несут эти вертолеты.

Ранее ВВС США предпринимали несколько попыток «переделать» свою авиацию под российскую. Для этого американские самолет F-16 и вертолет MH-60S перекрасили в камуфляж Ми-24 и Су-57.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В США прошли учения с участием вертолетов Ми-24
В США прошли учения с участием вертолетов Ми-24

Военные США провели учения, в которых впервые задействовали два советских вертолета Ми-24 «Крокодил», пишет The Aviationist. По данным издания, американские …


Стала известна судьба брошенных в Шереметьево детей
Стала известна судьба брошенных в Шереметьево детей

Власти решают вопрос с отправкой в Хабаровск двух мальчиков, оставленных в Шереметьево. Об этом сообщила агентству «Интерфакс» уполномоченный по правам …


Тысячи болельщиков собрались у арены «Лейкерс» почтить память Брайанта
Тысячи болельщиков собрались у арены «Лейкерс» почтить память Брайанта

02:14 У арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, где проводит домашние матчи «Лос-Анджелес Лейкерс», собираются люди, чтобы отдать дань уважения легенде клуба …


Коронавирус оказался заразным в инкубационный период
Коронавирус оказался заразным в инкубационный период

Инкубационный период нового типа коронавируса составляет от 1 до 14 дней, в среднем — 10 суток, заявил 26 января глава …


Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта
Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта

Президент США Дональд Трамп в Twitter отреагировал на новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта. «Сообщают, что Коби Брайант погиб в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты