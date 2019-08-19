В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

19 августа 2019     32
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ из Национального архива безопасности США.

В секретном докладе от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца от его заместителя Мортона Абрамовица отмечается, что в первые дни после аварии на ЧАЭС американские спецслужбы предположили гибель большего числа людей, чем заявляли в СССР.

В качестве аргумента приводятся данные о количестве рабочих на каждом из реакторов РБМК-1000. «В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, число людей вокруг реактора могло насчитывать до 70», — говорится в документе. Исходя из снимков разрушений, в разведке предположили, что все находившиеся в у эпицентра взрыва либо погибли сразу, либо получили несовместимые с жизнью дозы радиации.

Фото: Gerd Ludwig

7 августа специалисты пришли к выводу, что существует высокая вероятность скорого разрушения саркофага «Укрытие», построенного над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС в 1986 году. В настоящее время конструкция держится только под собственной тяжестью, поэтому к 2023 году изоляционное сооружение должно быть разобрано

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

Источник: Лента.Ру

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