В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись

2 декабря 2019     17
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись

Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.

Америнское издание напоминает, что разработка П-15 «Термит» велась еще в 1950-х годах, а главным недостатком ракеты называет ее слишком высокую траекторию полета, что облегчает перехват оружия средствами противоракетной обороны (ПРО) противника. Forbes заключает, что «не все ракетные угрозы являются блестящими новыми игрушками».

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15:33 — 23 августа

Также издание отмечает, что в настоящее время Россия располагает более грозными БРК «Бастион» (SSC-5 Stooge») и «Бал» (SSC-6 Sennight).

В сентябре 2018 года впервые в ходе учения тактической группы Северного флота России, несущей боевое дежурство на острове Котельный в Арктике, применен БРК «Бастион», который усилил оборону, осуществляемую «Рубежом». Тогда же «Известия» написали, что «Рубежи» на острове Котельный, которые были заменены на «Бастионы», стали последними, которые еще оставались в Вооруженных силах России.

Источник: Лента.Ру

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