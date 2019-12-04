В США рассказали о низкой эффективности антироссийских санкций

4 декабря 2019     18
В США рассказали о низкой эффективности антироссийских санкций

Санкции, введенные Вашингтоном против России, не работают в полной мере. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол, передает ТАСС.

Он назвал «нереалистичными» условия, которые США ставят Москве. «Если вы уйдете из Крыма, то мы рассмотрим возможность снятия с вас санкций. Весьма маловероятно, что они когда-либо покинут Крым. Если в этом заключается наша позиция, то санкции останутся навсегда. Значит, санкции не достигли своих главных целей», — сказал он.

Источник: Лента.Ру

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