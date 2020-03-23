В США рассказали о превосходстве украинских Т-80 над российскими

23 марта 2020     15
В США рассказали о превосходстве украинских Т-80 над российскими

Самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой, пишет The National Interest.

«В случае войны с НАТО Т-80 смогут добраться до Ла-Манша менее чем за неделю, всего за пять дней», — рассказывается в публикации.

Главным нововведением данного танка американский журнал называет мощную газотурбинную установку, которая, тем не менее, требовала слишком много топлива. Согласно The National Interest, последнее обстоятельство создает серьезные логистические проблемы, сопровождающие эксплуатацию машины.

Журнал пишет, что украинские T-80, получающие дизельный двигатель, имеют «гораздо более высокую топливную эффективность», чем российские, и поставляются на Кипр и в Пакистан.

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В ноябре 2019 года канал Defense Express на YouTube опубликовал ролик с дрифтом украинского танка Т-80БВ, модернизированного Харьковским бронетанковым заводом.

Начиная с 1970-х годов Украиной и Россией было произведено более десяти тысяч танков Т-80. В настоящее время первая страна располагает более 100 такими машинами, тогда как второй их число оценивается в 3500 единиц.

Источник: Лента.Ру

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