В США рассказали о самом «странном» советском оружии

1 декабря 2019     15
В США рассказали о самом «странном» советском оружии

Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые «странные» разработки.

В материале отмечается, что СССР значительно расширил горизонты оружейного дела, создав тройной ствол, ствольную коробку из пластичных полимеров, а также добившись поразительно высокого темпа стрельбы.

«Россия стала родиной нескольких необычных автоматов, выполненных по схеме буллпап (компактное оружие, в котором ударный механизм и магазин расположены в прикладе позади спускового крючка)», — пишет издание.

В список вошли ТКБ-011 и ТКБ-022. Автор материала называет их оружием из фильмов про пришельцев. У этих образцов изогнутый как у АК магазин вставлялся в приклад, что делало автоматы очень компактными. При этом у обоих автоматов отличная эргономика благодаря окну для выбрасывания стреляных гильз. Они вылетали не в бок, а вперед, что очень удобно для стреляющего.

Далее в списке числится ТКБ-0146, поразивший NI темпом стрельбы.

«Странным был не только его внешний вид, но и темп стрельбы. Предохранитель-переводчик режимов огня имеет три положения: для ведения одиночного и автоматического огня, для ведения огня очередями», — отмечает автор.

В режиме автоматического огня темп стрельбы увеличивается с 600 до 2000 выстрелов в минуту, а из-за смещенного импульса отдачи, оружие не сильно теряло в точности.

Также удивил издание автомат ТКБ-59 с тремя стволами и тройным магазином, патроны из которого подавались в свой ствол.

Тем не менее, на вооружение ни один из образцов не приняли, заключает NI .

21 ноября американский эксперт высоко оценил новый автомат АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».

Источник: Газета Известия

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