В США расстреляли похоронную процессию и убили двоих чернокожих

В США два человека убиты, еще двое получили ранения в результате стрельбы на похоронах в церкви города Ривьера-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местную полицию.

Стрельба произошла днем 1 февраля. В результате происшествия неизвестные расстреляли 15-летнего подростка и мужчину. С огнестрельными ранениями в больницу были доставлены женщина и ребенок.

По словам пастора церкви, где произошла стрельба, погибшие были чернокожими. Количество и личности стрелявших не установлены. Арестов пока не последовало.

В апреле 2019 года в Лос-Анджелесе после уличного шествия, посвященного похоронам рэпера Nipsey Hussle, неизвестные открыли стрельбу в толпе. В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили ранения. Инцидент произошел на юге города после того, как процессия с телом рэпера покинула улицу. В полиции указали, что нет видимых связей между стрельбой и похоронами.

Источник: Лента.Ру