В США расстреляли похоронную процессию и убили двоих чернокожих

2 февраля 2020     14
В США расстреляли похоронную процессию и убили двоих чернокожих

В США два человека убиты, еще двое получили ранения в результате стрельбы на похоронах в церкви города Ривьера-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местную полицию.

Стрельба произошла днем 1 февраля. В результате происшествия неизвестные расстреляли 15-летнего подростка и мужчину. С огнестрельными ранениями в больницу были доставлены женщина и ребенок.

По словам пастора церкви, где произошла стрельба, погибшие были чернокожими. Количество и личности стрелявших не установлены. Арестов пока не последовало.

В апреле 2019 года в Лос-Анджелесе после уличного шествия, посвященного похоронам рэпера Nipsey Hussle, неизвестные открыли стрельбу в толпе. В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили ранения. Инцидент произошел на юге города после того, как процессия с телом рэпера покинула улицу. В полиции указали, что нет видимых связей между стрельбой и похоронами.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

«Сельта» со Смоловым проиграла «Валенсии» в матче чемпионата Испании
«Сельта» со Смоловым проиграла «Валенсии» в матче чемпионата Испании

«Сельта» в гостях уступила «Валенсии» в рамках 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, пишет «Газета.Ру». …


В США расстреляли похоронную процессию и убили двоих чернокожих
В США расстреляли похоронную процессию и убили двоих чернокожих

В США два человека убиты, еще двое получили ранения в результате стрельбы на похоронах в церкви города Ривьера-Бич, штат Флорида. …


Боксёры Кудряшов и Файфер проведут бой в Ростове-на-Дону 6 мая
Боксёры Кудряшов и Файфер проведут бой в Ростове-на-Дону 6 мая

01:56 Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов проведёт поединок со своим соотечественником …


Появилось видео с места обрушения крыши кафе в Новосибирске
Появилось видео с места обрушения крыши кафе в Новосибирске

Опубликовано видео с места обрушения крыши пристройки к кафе на посетителей в Новосибирске. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ. Ранее сообщалось, …


Поставки американской нефти в Белоруссию назвали бесмысленными
Поставки американской нефти в Белоруссию назвали бесмысленными

Поставки нефти из США окажутся экономически невыгодными для Белоруссии, заявил Ura.ru старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты