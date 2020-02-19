В США сочли риторику Саакашвили в адрес Путина причиной войны с Грузией

19 февраля 2020     17
В США сочли риторику Саакашвили в адрес Путина причиной войны с Грузией

Жесткая риторика бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в адрес лидера России Владимира Путина стала одной из причин войны 2008 года. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

По его мнению, Путин крайне нервно и агрессивно реагировал на заявления и действия Саакашвили. «Нынешнее правительство Грузии избрало другую риторику в общении с Россией. Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории или забыли о российской агрессии», — добавил Волкер.

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00:01 — 8 августа 2018

Он отметил, что Саакашвили сделал много хорошего для своей страны: провел реформы и эффективно строил отношения с США и европейскими государствами.

В августе 2018 года бывший президент Грузии заявил, что пытался предотвратить войну с Россией. По словам Саакашвили, на встрече с Путиным в феврале 2008-го он рассказал о готовности подписать «меморандум» об отказе от НАТО и любых иностранных баз взамен на «вечный мир» между Москвой и Тбилиси.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2008-м, в начале его второго президентского срока, Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

Источник: Лента.Ру

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