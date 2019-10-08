В США учителя отстранили от работы после комментария под фото Тунберг

8 октября 2019     10
В США учителя отстранили от работы после комментария под фото Тунберг

Учителя западной высшей школы американского штата Айова Мэтта Бэиша уволили после комментария под фотографией 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщил портал LADbible.

Скандал возник после того, как учитель прокомментировал пост своего коллеги, который опубликовал на странице в Facebook фотографию Тунберг, которая должна выступить в Айове. Под постом он написал, что сожалеет, что у него нет снайперской винтовки.

Другие учителя раскритиковали его слова и назвали поступок мерзким. Руководство учебного заведения начало расследование, а затем отправили Бэиша в административный отпуск.

Ранее 7 октября прокуратура Рима начала расследование дела об угрозах, поступивших в адрес Греты Тунберг.

4 октября Тунберг и 14-летняя камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира.

24 сентября Тунберг обратилась к мировым лидерам по вопросу изменения климата в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своем выступлении активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.

В декабре и январе школьница выступила в ООН и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Источник: Газета Известия

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