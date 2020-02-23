В США хотят изменить правила слежки за подозрительными людьми

В Белом доме обсуждают возможность внесения поправок в закон о слежке за американцами и иностранными гражданами, которые вызывают подозрение. Речь идет, в том числе, о Законе о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в воскресенье, 23 февраля.

Отмечается, что причиной тому является позиция президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал FISA. По мнению американского лидера, данный закон принимался для слежки за его предвыборным штабом.

В настоящий момент разработка поправок находится на начальном этапе и вызывает неоднозначную реакцию в различных ведомствах.

Сторонники законопроекта предлагают внести положение, согласно которому уполномоченные органы должны будут уведомить находившихся под подозрением людей о том, что за ними следили, по завершении слежки. Эта идея соответствует предложению правозащитной организации Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).

11 февраля стало известно, что ЦРУ и внешняя разведка Германии более 50 лет следили за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 стран. С 1958 года спецслужбы подключились к оборудованию швейцарской компании Crypto AG, которая предоставляла другим странам шифровальные машины для защищенной передачи данных.

Источник: Газета Известия