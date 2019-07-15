В США 18 собак съели своего хозяина

В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Инцидент произошел еще в апреле, однако о нем стало известно только сейчас. 57-летний житель Техаса Фредди Мэк в одиночестве жил в доме вместе с 18 собаками. Родственники наведывались к нему раз в две недели и помогали с покупками в магазине.

В начале мая они обратились в полицию, поскольку не могли дозвониться до Мэка с апреля, а попасть в его дом у них не получалось из-за агрессивных животных.

Когда полиция всё же смогла пробраться в дом мужчины, то никого в нем не обнаружила. Осмотр придомовой территории также не принес результатов. Однако 15 мая правоохранители нашли на участке небольшой фрагмент кости. После этого похожие фрагменты и клочки волос были найдены и в собачьих экскрементах.

Проведенная экспертиза дала понять, что останки принадлежат исчезнувшему хозяину дома. По всей вероятности, животные полностью съели его кости и одежду.

13 собак пришлось усыпить из-за агрессивного поведения — они убили двух своих сородичей, еще три собаки помещены в приют.

8 июля сообщалось, что в Саратовской области собака откусила ухо пятилетнему ребенку.

Источник: Газета Известия