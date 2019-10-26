В Таиланде женщина «ожила» перед собственной кремацией

В Таиланде женщина подала признаки жизни за несколько минут до собственной кремации. Об этом сообщает The Sun.

Финидж Сопаджорн (Phinij Sopajorn), страдающую от опухоли щитовидной железы, признали мертвой 20 октября, после чего ее семья начала готовиться к похоронам. На протяжении трех дней 70-летняя женщина лежала в гробу при низкой температуре в местном буддистском храме.

Перед кремацией ее муж Тавин Сопаджорн проводил традиционный обряд омовения тела супруги. Он обратил внимание на то, что отсутствует характерное трупное окоченение. Кроме того, Тавин заметил, что его супруга едва уловимо дышит, а ее веки дрожат.

Женщину доставили в больницу. «Жена в тяжелом состоянии, не думаю, что она сможет выкарабкаться. Но она жива, ее время умирать еще не пришло. Если бы ее кремировали при жизни, это было бы ужасно», — сказал супруг Финидж.

В июле сообщалось о 18-летнем юноше из Индии, который «ожил» после того, как врачи признали его мертвым. Во время подготовки к кремации юноши мать заметила, что в его глазах появились слезы. Она немедленно вызвала врача. Прибывший на место доктор осмотрел его и заявил, что его сердце еще бьется. Юношу вновь доставили в больницу. Спустя три дня он очнулся и даже смог «разговаривать тихим голосом».

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру