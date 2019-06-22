В Тбилиси возобновились акции протеста

22 июня 2019     17
В Тбилиси возобновились акции протеста

В центре Тбилиси возобновились акции протеста, передает РИА Новости.

Демонстранты, в частности, перекрыли проспект Руставели, который был открыт в течение дня. Отмечается, что новая акция не так многочисленна, как те, которые были 20 и 21 июня. Также проходит митинг у здания парламента Грузии.

«Интерфакс» уточняет, что протестующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и наказания полицейских, стрелявших резиновыми пулями в участников акции, состоявшейся 21 июня. Помимо этого сообщается, что на этот раз собравшиеся не разрешают выступить лидерам оппозиции, аргументируя это аполитичностью акции.

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